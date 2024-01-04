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4 января, 00:54

В Чувашии шесть взрослых и трое детей наглотались дыма при пожаре, но смогли спастись

МЧС: На пожаре в Чувашии пострадало девять человек, в том числе три ребёнка

В деревне Кожар-Яндоба, находящейся в Чувашской Республике, произошёл крупный пожар. Как передаёт МЧС России в телеграм-канале, в результате случившегося пострадали девять человек, в том числе дети.

Пожар в деревне Кожар-Яндоба. Видео © t.me / МЧС России

По данным ведомства, там загорелся жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 189 квадратных метров. Местные жители смогли сами эвакуироваться до приезда сотрудников аварийно-спасательных служб, однако, предположительно, они наглотались дыма и получили ожоги. Госпитализация потребовалась девяти жильцам, среди которых трое несовершеннолетних.

В Удмуртии ребёнок остался один дома и погиб при пожаре
В Удмуртии ребёнок остался один дома и погиб при пожаре

Ранее Лайф писал, что в микрорайоне Баковка в подмосковном Одинцове мощный пожар охватил частный дом. Здание выгорело полностью. Были ли в нём в этот момент люди, неизвестно.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
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