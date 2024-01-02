В районном центре Грахово Удмуртской Республики произошёл пожар в жилом доме, погиб трёхлетний малыш. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.

В Удмуртии ребёнок остался один дома и погиб при пожаре. Видео © Telegram / МЧС России

По информации ведомства, огонь охватил 72 квадратных метра частного деревянного строения. В ликвидации пожара было задействовано 28 специалистов и 10 единиц техники. Ребёнок находился дома один, спасти его не удалось.

Родственникам оказывается психологическая помощь. МЧС напоминает родителям о беззащитности детей и призывает не оставлять их без присмотра.