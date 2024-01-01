Салют влетел в окно челябинской многоэтажки и начал палить внутри квартиры

В Челябинске в новогоднюю ночь произошло два крупных пожара из-за салюта, в одном из которых погиб человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Салют влетел в квартиру в Челябинске и начал взрываться внутри. Аналогичная ситуация спустя время произошла недалеко от места первого происшествия. Видео © t.me / Агентство чрезвычайных новостей

Первый пожар произошёл на улице Воровского, где салют влетел целиком в окно и начал взрываться прямо к квартире. Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, жилище выгорело полностью, а пламя от него едва не перекинулось на соседние квартиры. В результате возгорание удалось потушить, однако хозяина спасти не смогли.

Такая же ситуация произошла спустя некоторое время на улице Агалакова, куда салют приземлился прямо на балкон, где находились вещи. Жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, а прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.