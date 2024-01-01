Регион

Уведомления отключены

31 декабря 2023, 23:41

Столичный горнолыжный комплекс на Рублёвском шоссе охватил крупный пожар

Mash: В Москве на Рублёвском шоссе горит горнолыжный комплекс

В Москве на Рублёвском шоссе горит горнолыжный комплекс. Обложка © t.me / Mash

В Москве на Рублёвском шоссе горит горнолыжный комплекс. Обложка © t.me / Mash

В Москве загорелся горнолыжный комплекс на Рублёвском шоссе. По информации телеграм-канала Mash, огонь распространился на площади 800 квадратов.

По данным канала, сейчас на месте возгорания работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало, а причина инцидента пока не известна.

Фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил квартиру в Улан-Удэ
Фейерверк влетел на балкон многоэтажки и едва не спалил квартиру в Улан-Удэ

Ранее Лайф рассказывал, как уличные гирлянды стали причиной смертельного пожара в Татарстане. По словам местных жителей, семья, в которой произошла трагедия, ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров