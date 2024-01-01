Столичный горнолыжный комплекс на Рублёвском шоссе охватил крупный пожар

В Москве загорелся горнолыжный комплекс на Рублёвском шоссе. По информации телеграм-канала Mash, огонь распространился на площади 800 квадратов.

По данным канала, сейчас на месте возгорания работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало, а причина инцидента пока не известна.