Столичный горнолыжный комплекс на Рублёвском шоссе охватил крупный пожар
Mash: В Москве на Рублёвском шоссе горит горнолыжный комплекс
В Москве на Рублёвском шоссе горит горнолыжный комплекс. Обложка © t.me / Mash
В Москве загорелся горнолыжный комплекс на Рублёвском шоссе. По информации телеграм-канала Mash, огонь распространился на площади 800 квадратов.
По данным канала, сейчас на месте возгорания работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало, а причина инцидента пока не известна.
Ранее Лайф рассказывал, как уличные гирлянды стали причиной смертельного пожара в Татарстане. По словам местных жителей, семья, в которой произошла трагедия, ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы.