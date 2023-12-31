Россиянам назвали главные опасности для детского здоровья в новогодние праздники

В новогодние праздники в детские больницы чаще всего обращаются из-за травм от взорванных петард. Об этой и прочих опасностях для детского здоровья, которые приходят вместе с новогодней ночью, рассказала детский хирург и доцент кафедры общей медицинской практики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Юлия Кузнецова.

"К сожалению, больше всего страдают кисти детей, различные травмы, которые затем приходится долго восстанавливать. Переломы тоже частая причина поступления детей, когда они падают на горках после катания на ватрушках. Также бывают ситуации, когда дети что-то вдохнули, положили себе в рот. Особенно это касается маленьких детей", — объяснила хирург в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Также медик подчеркнула важность оперативного оказания первой помощи, если ребёнок что-то вдохнул. В этом случае нужно перевернуть его лицом вниз, голова выше грудной клетки. После этого нужно зафиксировать голову и интенсивно постучать между лопаток. Затем ребёнка надо перевернуть и проверить, появилась ли возможность извлечь инородное тело. Если нет, то нужно повторять вышеописанную процедуру до необходимого результата, параллельно вызвав скорую помощь.