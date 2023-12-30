Семья с двумя детьми чуть не погибла в Москве из-за загоревшейся гирлянды на ёлке

Новогодняя ёлка загорелась в коммунальной квартире на Лобненской улице в Москве, пострадала семья с двумя детьми. Об этом сообщил телеканал "360".

Причиной пожара стала гирлянда. Пострадали четыре человека, двое из них дети. Все они отравились продуктами горения. Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу имени Филатова, взрослые отказались от помощи медиков. На момент пожара соседей в квартире не было.