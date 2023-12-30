Семья с двумя детьми чуть не погибла в Москве из-за загоревшейся гирлянды на ёлке
Ëлка загорелась в квартире на севере Москвы, четыре человека пострадали
Новогодняя ёлка загорелась в коммунальной квартире на Лобненской улице в Москве, пострадала семья с двумя детьми. Об этом сообщил телеканал "360".
Причиной пожара стала гирлянда. Пострадали четыре человека, двое из них дети. Все они отравились продуктами горения. Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу имени Филатова, взрослые отказались от помощи медиков. На момент пожара соседей в квартире не было.
Ранее Лайф рассказывал, как уличные гирлянды стали причиной смертельного пожара в Татарстане. По словам местных жителей, семья, в которой произошла трагедия, ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы. Кроме того, год назад пенсионеров наградили дипломом за лучшее украшение фасада жилища. Теперь, после пожара, от дома практически ничего не осталось.
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