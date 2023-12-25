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25 декабря, 10:11
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Пожар из-за гирлянды в Омске унёс жизни годовалых мальчиков-близнецов и бабушки

После пожара из-за новогодней гирлянды дом, где произошла трагедия, выгорел целиком. Фото © Пресс-служба Прокуратуры Омской области

После пожара из-за новогодней гирлянды дом, где произошла трагедия, выгорел целиком. Фото © Пресс-служба Прокуратуры Омской области

Трагедия произошла в одном из дачных домов в СНТ "Берёзовая Роща" в посёлке Береговом. В доме, где проживала многодетная семья, вспыхнул пожар, который унёс жизни двух малолетних мальчиков-близнецов и их бабушки. Матери погибших детей со старшим ребёнком-девочкой удалось спастись. Отец детей не проживал вместе с семьёй.

"По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание на гирлянде на ёлке. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — прокомментировали в Прокуратуре Омской области.

Пожар из-за воспламенившейся гирлянды вспыхнул в петербургском "Леруа Мерлен"
Пожар из-за воспламенившейся гирлянды вспыхнул в петербургском "Леруа Мерлен"

Ранее Лайф рассказывал, как уличные гирлянды стали причиной смертельного пожара в Татарстане. По словам местных жителей, семья, в которой произошла трагедия, ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы. Кроме того, год назад пенсионеров наградили дипломом за лучшее украшение фасада жилища. Теперь, после пожара, от дома практически ничего не осталось. А на Урале любопытный малыш схватился за гирлянду и получил смертельный удар током.

Марина Калегина
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