Пожар из-за гирлянды в Омске унёс жизни годовалых мальчиков-близнецов и бабушки

Трагедия произошла в одном из дачных домов в СНТ "Берёзовая Роща" в посёлке Береговом. В доме, где проживала многодетная семья, вспыхнул пожар, который унёс жизни двух малолетних мальчиков-близнецов и их бабушки. Матери погибших детей со старшим ребёнком-девочкой удалось спастись. Отец детей не проживал вместе с семьёй.

Ранее Лайф рассказывал, как уличные гирлянды стали причиной смертельного пожара в Татарстане. По словам местных жителей, семья, в которой произошла трагедия, ежегодно украшала дом гирляндами: яркие огоньки было видно со всей улицы. Кроме того, год назад пенсионеров наградили дипломом за лучшее украшение фасада жилища. Теперь, после пожара, от дома практически ничего не осталось. А на Урале любопытный малыш схватился за гирлянду и получил смертельный удар током.