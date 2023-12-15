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15 декабря, 14:53

На Урале любопытный малыш схватился за гирлянду и получил смертельный удар током

В Свердловской области годовалый мальчик умер из-за удара током от гирлянды

В Красноуфимске Свердловской области мальчик скончался после того, как его ударило током от гирлянды. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Всё произошло, когда мама на кухне готовила пищу. Мальчик, увидев красивые фонарики от новогодней гирлянды, потянулся к ним, взявшись за провод. В итоге проводка оборвалась, а ребёнок получил удар электрическим током", — приводит Ura.ru слова Горелых.

Трагедия произошла, когда отец-слесарь был на работе. Мать находится в декретном отпуске. Горелых уточнил, на теле ребёнка не обнаружили следов насильственной смерти.

Погибший мальчик был третьим ребёнком в семье. Через два месяца ему должен был исполниться год.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградской области двухлетняя девочка умерла после того, как на неё упал телевизор. Трагедия произошла, когда малышка играла со своим трёхлетним братом дома. В какой-то момент дети случайно задели тумбу, та опрокинулась, и телевизор, стоявший наверху, рухнул прямо на девочку.

Обложка ©

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Дарья Нарыкова
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