В Ленобласти упавший телевизор насмерть задавил двухлетнюю девочку

В Приозёрске Ленинградской области двухлетняя девочка умерла после того, как на неё упал телевизор. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, трагедия произошла на улице Калинина, когда девочка играла со своим трёхлетним братом дома. В какой-то момент дети случайно задели тумбу, та опрокинулась и телевизор, стоявший наверху, рухнул прямо на малышку. Медикам, которые приехали на место происшествия, оставалось только констатировать смерть.

Семья, где воспитывалась девочка, полная и на учёте не состоит. Маме двоих детей всего 23 года.