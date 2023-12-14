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14 декабря, 08:56

В Ленобласти упавший телевизор насмерть задавил двухлетнюю девочку

В Приозёрске Ленинградской области двухлетняя девочка умерла после того, как на неё упал телевизор. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, трагедия произошла на улице Калинина, когда девочка играла со своим трёхлетним братом дома. В какой-то момент дети случайно задели тумбу, та опрокинулась и телевизор, стоявший наверху, рухнул прямо на малышку. Медикам, которые приехали на место происшествия, оставалось только констатировать смерть.

Семья, где воспитывалась девочка, полная и на учёте не состоит. Маме двоих детей всего 23 года.

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Ранее Лайф писал, что восьмиклассница попала в больницу после удара током в школе в Москве. Она занималась украшением класса к Новому году и крепила гирлянду к интерактивной доске. В этот момент школьница внезапно получила разряд тока, после чего её рука начала неметь. Восьмиклассницу госпитализировали.

Обложка ©

Unsplash / sebastien_ld

Дарья Нарыкова
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