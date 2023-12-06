"Переломы и разрыв печени": В Чувашии пятеро детей едва не погибли, катаясь на тюбинге В Чувашии пятеро детей госпитализированы после катания на тюбингах 6 декабря, 16:51 ТАСС / Андрей Бок

В Чувашии за прошедшие выходные в больницы попали пятеро детей, получившие травмы во время катания на тюбингах. У пациентов диагностированы переломы, ушибы, травмы лица, разрыв печени. Об этом пишет региональный Минздрав.

"Пятилетний мальчик лежит в больнице с переломом бедра. Ему провели операцию, впереди долгая реабилитация. Ещё один пострадавший катался с горки на "ватрушке", не смог затормозить и влетел в скамейку во дворе. Сильно ударился лицом, попал в отделение оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии", — поделились в ведомстве.

В тяжёлом состоянии была госпитализирована девятилетняя девочка, которая влетела на большой скорости в скамейку во время катания с горки на тюбинге. У неё обнаружены внутреннее кровотечение, разрывы поджелудочной железы, печени, ушибы почек. Школьнице уже провели сложную операцию. Врачи подчеркнули, что во всех описанных случаях виноваты взрослые, которые допустили подобные детские "развлечения" и забывают, что для тюбинга есть специально оборудованные трассы.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга повела двоих детей в школу и с тех пор их никто не видел. В пресс-службе поискового отряда "Прорыв" рассказали, что с заявлением о пропаже в полицию обратился супруг 33-летней женщины.

Авторы Татьяна Миссуми