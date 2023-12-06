Мать с двумя детьми таинственно исчезла по дороге в школу на Урале

Жительница Екатеринбурга повела двоих детей в школу, и с тех пор их никто не видел. В пресс-службе поискового отряда "Прорыв" рассказали, что с заявлением о пропаже в полицию обратился супруг 33-летней женщины.

Ситора Усманова днём 6 декабря взяла с собой сына и дочь и отправилась устраивать их в школу, что находится в Октябрьском районе города. Вот только до места они так и не дошли. Розыском пропавших занимается отдел полиции № 6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-06 либо 102 (02).