Мать с двумя детьми таинственно исчезла по дороге в школу на Урале
Жительница Екатеринбурга повела сына с дочкой в школу и пропала вместе с ними
Жительница Екатеринбурга повела двоих детей в школу, и с тех пор их никто не видел. В пресс-службе поискового отряда "Прорыв" рассказали, что с заявлением о пропаже в полицию обратился супруг 33-летней женщины.
"Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают местонахождение пропавших. Проводится проверка", — рассказали в полиции журналистам kp.ru.
Ситора Усманова днём 6 декабря взяла с собой сына и дочь и отправилась устраивать их в школу, что находится в Октябрьском районе города. Вот только до места они так и не дошли. Розыском пропавших занимается отдел полиции № 6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-06 либо 102 (02).
Ранее Лайф рассказывал, как преступники похитили второклассницу по дороге домой из школы, после чего прислали её матери сообщение, в котором требовали 1,5 миллиона в криптовалюте. Когда девочку начали искать, злодеи бросили её на обочине дороги в Тульской области. По словам школьницы, они обращались с ней очень грубо: били и толкали. Врачи зафиксировали на её теле многочисленные ушибы и синяки.
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