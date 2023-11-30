Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области
Похищенная в Козельске восьмилетняя девочка найдена живой в Тульской области
Пропавшая в Козельске девочка. Обложка © СУ СК России по Калужской области
Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена живой. Школьница сейчас находится в городе Белёве Тульской области, в тридцати километрах от Козельска, где её украли.
По сведениям источника SHOT в правоохранительных органах, ребёнка обнаружили местные жители на обочине дороги в одиночестве. Это подтвердили в региональном СУ СКР.
"Местонахождение пропавшей 8-летней девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра", — уточнили в управлении.
Напомним, в Козельске Калужской области после обеда 29 ноября девочка вышла из школы, но домой не вернулась. Позже стало известно, что она была похищена: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. В преступлении заподозрили её сидящего в колонии отца-рецидивиста.