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30 ноября, 17:06

Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области

Похищенная в Козельске восьмилетняя девочка найдена живой в Тульской области

<p>Пропавшая в Козельске девочка. Обложка © <a href="https://vk.com/suskrf40?w=wall-95057400_5311" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Калужской области</a></p>

Пропавшая в Козельске девочка. Обложка © СУ СК России по Калужской области

Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена живой. Школьница сейчас находится в городе Белёве Тульской области, в тридцати километрах от Козельска, где её украли.

По сведениям источника SHOT в правоохранительных органах, ребёнка обнаружили местные жители на обочине дороги в одиночестве. Это подтвердили в региональном СУ СКР.

"Местонахождение пропавшей 8-летней девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра", — уточнили в управлении.

Вскрылось странное совпадение не в пользу отца похищенной под Калугой 8-летней девочки

Вскрылось странное совпадение не в пользу отца похищенной под Калугой 8-летней девочки

Напомним, в Козельске Калужской области после обеда 29 ноября девочка вышла из школы, но домой не вернулась. Позже стало известно, что она была похищена: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере 1,5 миллиона рублей в криптовалюте. В преступлении заподозрили её сидящего в колонии отца-рецидивиста.

Андрей Бражников
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