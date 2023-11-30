Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области

Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена живой. Школьница сейчас находится в городе Белёве Тульской области, в тридцати километрах от Козельска, где её украли.

По сведениям источника SHOT в правоохранительных органах, ребёнка обнаружили местные жители на обочине дороги в одиночестве. Это подтвердили в региональном СУ СКР.