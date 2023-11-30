"Злата у нас!": Мама пропавшей под Калугой девочки получила страшное смс с требованием выкупа в 1,5 млн

Неизвестные злоумышленники похитили 8-летнюю девочку под Калугой и выставили её матери требование выкупа в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. Все правоохранители Калуги сейчас разыскивают похищенную. Об этом сообщил SHOT.

По данным канала, ученицу второго класса Злату после уроков около 15:30 привёз в Козельск школьный автобус. Она вместе с другими ребятами вышла на одной из остановок и отправилась домой. С остальными ребятами Злата разошлась на перекрёстке Юбилейной и Гвардейской улиц, от которого до её дома оставалось порядка 700 метров. Видимо, именно на этом промежутке пути её и похитили — девочка так и не дошла до дома. Её мама стала переживать из-за долгого отсутствия дочери и принялась звонить на её телефон, но он был отключён.

Перепуганная женщина несколько часов пыталась найти девочку в городе, но безрезультатно, а около 19:30 получила в "Телеграме" сообщение от неизвестного контакта.

"Ваша девочка, Злата, у нас. Она будет отпущена в целости и сохранности после того, как вы переведёте сумму на счёт, который будет ниже. Деньги нужно перевести в криптовалюте. В ваших интересах сделать всё быстро, сумма 1 500 000 рублей", — гласит смс.

Вымогатели также советовали родителям Златы воздержаться от обращения в полицию. Однако мама девочки всё же позвонила правоохранителям и сообщила о похищении дочери. Сейчас всем полицейским разослали ориентировки, ведутся усиленные поиски пропавшей, к которым также подключились волонтёры из "Лизы алерт". Как уже писал Лайф, Следственный комитет и прокуратура уже подключились к делу. Правоохранители опубликовали ориентировку на ребёнка.

"Рост 132 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие, одета в золотистую куртку, чёрную шапку, чёрные брюки, белые сапоги", — сказано в публикации СК. Любые сведения о возможном местонахождении девочки просят сообщать по телефонам: в Калуге — 502-659, в Козельске — 2-41-80 либо 123.