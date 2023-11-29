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29 ноября, 16:42

Лайф отследил маршрут побега убийцы русской модели и её дочери в Литву с похищенным сыном

Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции сбежал с сыном через Францию в Литву

<p>Убитая Ирина Двизова. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59910?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Убитая Ирина Двизова. Обложка © t.me / SHOT

Следствие выяснило новые детали жестокой расправы над двумя россиянками в Турции — 42-летней моделью Ириной Двизовой и её 15-летней дочерью Даяной. По информации SHOT, подозреваемый в расправе Андрей Куслевич сбежал с похищенным сыном в Литву через Францию, а до аэропорта Анкары добрался на авто убитой экс-супруги.

О пропаже девушек сообщила соседка Ирины, которая не могла дозвониться до неё три дня. Именно она приехала к ней домой и, увидев пятна крови, вызвала полицию. Сотрудники органов по камерам отследили машину с Куслевичем. Поиски привели к телам Ирины и Даяны, завёрнутым в простыни, лежащим на склоне горы. Вскрытие показало, что в женщину стреляли три раза, в её дочь — два.

Также следствие установило, что 20 ноября Куслевич въехал в Турцию через Эдирне на машине с литовскими номерами и заселился в отель в Бодруме. После убийства он выкинул тела и уехал в аэропорт Анкары вместе с общим с Ириной сыном, откуда улетел во Францию, а потом — в Литву.

Склон в Бодруме, где были найдены тела россиянок. Обложка © X / gazetepencere

Адвокат погибшей Оганес Геворкян, который разводил Ирину и Андрея, рассказал, что бракоразводный процесс длился долго, Куслевич не платил алименты, поэтому она писала заявления о взыскании, чтобы лишить бывшего родительских прав. Геворкян предположил, что причина расправы именно в этом.

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Напомним, вчера стало известно об обнаружении в турецком Бодруме тел Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. По версии следствия, россиянок мог убить бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Он ранее ограбил украинского банкира Сергея Дядечко.

Александра Мышляева
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