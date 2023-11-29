Лайф отследил маршрут побега убийцы русской модели и её дочери в Литву с похищенным сыном

Следствие выяснило новые детали жестокой расправы над двумя россиянками в Турции — 42-летней моделью Ириной Двизовой и её 15-летней дочерью Даяной. По информации SHOT, подозреваемый в расправе Андрей Куслевич сбежал с похищенным сыном в Литву через Францию, а до аэропорта Анкары добрался на авто убитой экс-супруги.

О пропаже девушек сообщила соседка Ирины, которая не могла дозвониться до неё три дня. Именно она приехала к ней домой и, увидев пятна крови, вызвала полицию. Сотрудники органов по камерам отследили машину с Куслевичем. Поиски привели к телам Ирины и Даяны, завёрнутым в простыни, лежащим на склоне горы. Вскрытие показало, что в женщину стреляли три раза, в её дочь — два.

Также следствие установило, что 20 ноября Куслевич въехал в Турцию через Эдирне на машине с литовскими номерами и заселился в отель в Бодруме. После убийства он выкинул тела и уехал в аэропорт Анкары вместе с общим с Ириной сыном, откуда улетел во Францию, а потом — в Литву.

Склон в Бодруме, где были найдены тела россиянок. Обложка © X / gazetepencere