Завёрнутые в простыни тела матери и дочери нашли в Бодруме, это могут быть россиянки
СМИ: Тела матери и дочери, предположительно россиянок, нашли в турецком Бодруме
Склон в городе Бодрум в Турции, где были найдены тела матери и дочери, предположительно россиянок. Обложка © X / muglahakkinda
На горном склоне курортного города Бодрум в Турции найдены тела матери и дочери. По данным турецкого телеканала Haberturk, предположительно, это гражданки России.
Страшную находку обнаружили местные полицейские во время патрулирования в районе Бодрума – Мугле. На горном склоне они заметили простыню, перевязанную верёвкой. Внутри находилось два трупа: 40-летней женщины и 15-летней девочки.
"При осмотре медицинскими бригадами было обнаружено, что одно из тел принадлежало женщине, а другое — девочке. Согласно предварительным данным, тела принадлежали матери и дочери, которые были гражданками России", — сказано в сообщении.
Личности погибших и точная причина их смерти пока не установлена. Тела доставлены в морг для проведения экспертизы. Сотрудники полиции проводят расследование.
Ранее Лайф сообщал, что российский актёр Максим Белецкий погиб при загадочных обстоятельствах в Индии. Тело россиянина на родину не доставят. По словам родственников погибшего, Белецкого кремируют и похоронят в Индии.