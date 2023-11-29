Завёрнутые в простыни тела матери и дочери нашли в Бодруме, это могут быть россиянки

На горном склоне курортного города Бодрум в Турции найдены тела матери и дочери. По данным турецкого телеканала Haberturk, предположительно, это гражданки России.

Страшную находку обнаружили местные полицейские во время патрулирования в районе Бодрума – Мугле. На горном склоне они заметили простыню, перевязанную верёвкой. Внутри находилось два трупа: 40-летней женщины и 15-летней девочки.

"При осмотре медицинскими бригадами было обнаружено, что одно из тел принадлежало женщине, а другое — девочке. Согласно предварительным данным, тела принадлежали матери и дочери, которые были гражданками России", — сказано в сообщении.

Личности погибших и точная причина их смерти пока не установлена. Тела доставлены в морг для проведения экспертизы. Сотрудники полиции проводят расследование.