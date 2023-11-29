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28 ноября, 21:22

Завёрнутые в простыни тела матери и дочери нашли в Бодруме, это могут быть россиянки

СМИ: Тела матери и дочери, предположительно россиянок, нашли в турецком Бодруме

<p>Склон в городе Бодрум в Турции, где были найдены тела матери и дочери, предположительно россиянок. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/muglahakkinda/status/1729551665458446375" target="_blank" rel="noopener noreferrer">muglahakkinda</a></p>

Склон в городе Бодрум в Турции, где были найдены тела матери и дочери, предположительно россиянок. Обложка © X / muglahakkinda

На горном склоне курортного города Бодрум в Турции найдены тела матери и дочери. По данным турецкого телеканала Haberturk, предположительно, это гражданки России.

Страшную находку обнаружили местные полицейские во время патрулирования в районе Бодрума – Мугле. На горном склоне они заметили простыню, перевязанную верёвкой. Внутри находилось два трупа: 40-летней женщины и 15-летней девочки.

"При осмотре медицинскими бригадами было обнаружено, что одно из тел принадлежало женщине, а другое — девочке. Согласно предварительным данным, тела принадлежали матери и дочери, которые были гражданками России", — сказано в сообщении.

Личности погибших и точная причина их смерти пока не установлена. Тела доставлены в морг для проведения экспертизы. Сотрудники полиции проводят расследование.

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Оксана Попова
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