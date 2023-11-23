Российский актёр погиб при загадочных обстоятельствах в Индии

Стало известно о трагедии, случившейся с одним из наших соотечественников в Индии. Как сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы в социальной сети "ВКонтакте", в возрасте 37 лет там погиб российский актёр Максим Белецкий.

"Максим два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале "Йошкар-Ола театральная": в 2018 году за роль Джана в спектакле "Бамбуковый остров" и в 2019 году за роль Олёша в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул")", — отметили в некрологе.

Тело россиянина на родину не доставят. По словам родственников погибшего, Белецкого кремируют и похоронят в Индии. Стоит отметить, что обстоятельства его смерти неизвестны.