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23 ноября, 04:16

Российский актёр погиб при загадочных обстоятельствах в Индии

В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб 37-летний актёр из России Белецкий

<p>Актёр Максим Белецкий в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул"). Обложка © VK /<a href="https://vk.com/teatrkukolmariel?z=photo-43648637_457249869/wall-43648637_10114" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола</a></p>

Актёр Максим Белецкий в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул"). Обложка © VK / Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола

Стало известно о трагедии, случившейся с одним из наших соотечественников в Индии. Как сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы в социальной сети "ВКонтакте", в возрасте 37 лет там погиб российский актёр Максим Белецкий.

"Максим два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале "Йошкар-Ола театральная": в 2018 году за роль Джана в спектакле "Бамбуковый остров" и в 2019 году за роль Олёша в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул")", — отметили в некрологе.

Тело россиянина на родину не доставят. По словам родственников погибшего, Белецкого кремируют и похоронят в Индии. Стоит отметить, что обстоятельства его смерти неизвестны.

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Алексей Соловьёв
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