Российский актёр погиб при загадочных обстоятельствах в Индии
В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб 37-летний актёр из России Белецкий
Актёр Максим Белецкий в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул"). Обложка © VK / Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола
Стало известно о трагедии, случившейся с одним из наших соотечественников в Индии. Как сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы в социальной сети "ВКонтакте", в возрасте 37 лет там погиб российский актёр Максим Белецкий.
"Максим два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли на фестивале "Йошкар-Ола театральная": в 2018 году за роль Джана в спектакле "Бамбуковый остров" и в 2019 году за роль Олёша в спектакле "Йÿд орол" ("Ночной караул")", — отметили в некрологе.
Тело россиянина на родину не доставят. По словам родственников погибшего, Белецкого кремируют и похоронят в Индии. Стоит отметить, что обстоятельства его смерти неизвестны.
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