"Хотел избавиться от проблем": Украинец задушил жену и двух дочерей в Польше
Украинца обвинили в убийстве супруги и двух дочерей в Польше
42-летнего украинца обвинили в убийстве 29-летней супруги и двух дочерей возрастом 1,5 и 4,5 года в Польше. По данным республиканской прокуратуры, тела погибших нашли в городе Пущиково в Великопольском воеводстве.
"Прокурор предъявил мужчине обвинения в намеренных убийствах. Подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления. Смерть жертв наступила в результате удушения", — отметили правоохранители.
На допросе обвиняемый заявил, что "хотел избавиться от проблем". По словам мужчины, супруга обижалась из-за того, что у него есть долги, он не работал и пристрастился к алкоголю. Между тем польская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать украинца на три месяца.
Ранее Лайф писал, что украинец в турецкой Аланье насмерть сбил машиной двух ограбивших его азербайджанцев. Сейчас мужчина находится под арестом.
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