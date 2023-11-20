"Хотел избавиться от проблем": Украинец задушил жену и двух дочерей в Польше

42-летнего украинца обвинили в убийстве 29-летней супруги и двух дочерей возрастом 1,5 и 4,5 года в Польше. По данным республиканской прокуратуры, тела погибших нашли в городе Пущиково в Великопольском воеводстве.

"Прокурор предъявил мужчине обвинения в намеренных убийствах. Подозреваемый признал себя виновным в совершении преступления. Смерть жертв наступила в результате удушения", — отметили правоохранители.

На допросе обвиняемый заявил, что "хотел избавиться от проблем". По словам мужчины, супруга обижалась из-за того, что у него есть долги, он не работал и пристрастился к алкоголю. Между тем польская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать украинца на три месяца.