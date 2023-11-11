Камеры сняли смертельный наезд украинца на ограбивших его азербайджанцев в Турции
СМИ: Украинец в Аланье насмерть сбил машиной двух ограбивших его азербайджанцев
Украинский турист убил двух ограбивших его граждан Азербайджана в Аланье. Об этом сообщает издание Antalya Hakkinda.
Ограбленный двумя гражданами Азербайджана на мотоцикле украинец Дмитро Ц. догоняет их на автомобиле и сбивает насмерть. Видео © YouTube / Antalya Hakkinda
Всё началось с того, что к сидевшему в своей машине украинцу по имени Дмитро Ц. подъехали на мотоцикле два азербайджанца — Мурат О. и Эльнур Б. Один из них разбил окно со стороны водителя, направил на него пистолет и выхватил сумку, в которой было 35 тысяч евро. После этого нападавшие попытались скрыться, но ограбленный турист развернул автомобиль, догнал и сбил их. Оба грабителя погибли. Гражданин Украины находится под арестом.
А 6 ноября стало известно о том, что народный депутат Украины попал в смертельное ДТП. По данным Государственного бюро расследований, чиновник насмерть сбил пешехода в Житомирской области.
YouTube / Antalya Hakkinda