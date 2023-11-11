Камеры сняли смертельный наезд украинца на ограбивших его азербайджанцев в Турции

Всё началось с того, что к сидевшему в своей машине украинцу по имени Дмитро Ц. подъехали на мотоцикле два азербайджанца — Мурат О. и Эльнур Б. Один из них разбил окно со стороны водителя, направил на него пистолет и выхватил сумку, в которой было 35 тысяч евро. После этого нападавшие попытались скрыться, но ограбленный турист развернул автомобиль, догнал и сбил их. Оба грабителя погибли. Гражданин Украины находится под арестом.