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6 ноября, 14:26

Украинский нардеп Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку на трассе

<p>Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Обложка © Национальная полиция Украины</p>

Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Обложка © Национальная полиция Украины

Народный депутат Украины попал в смертельное ДТП. По данным Государственного бюро расследований, чиновник насмерть сбил пешехода в Житомирской области.

  • Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Фото © Национальная полиция Украины
    Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Фото © Национальная полиция Украины
  • Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Фото © Национальная полиция Украины
    Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Фото © Национальная полиция Украины

Последствия наезда на пешехода в Житомирской области. Фото © Национальная полиция Украины

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По данным местного портала "Страна.ua", речь идёт о нардепе от "Батьковщины" Андрее Николаенко. 3 ноября около десяти часов утра за рулём Mercedes-Benz GLE он ехал по трассе Киев – Чоп вблизи села Берёзовка и, сильно превысив скорость, сбил 18-летнюю девушку.

Чиновнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлёкшее смерть), за которое ему грозит до восьми лет тюрьмы. В суд передано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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Ранее Лайф рассказывал, как серьёзное ДТП устроил член ОП Крыма, в результате которого пострадали трое человек. Чиновник не справился с управлением и протаранил сразу несколько автомобилей. При этом очевидцы говорят, что от виновника аварии пахло алкоголем.

Николь Вербер
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