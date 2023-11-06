Украинский нардеп Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку на трассе

Народный депутат Украины попал в смертельное ДТП. По данным Государственного бюро расследований, чиновник насмерть сбил пешехода в Житомирской области.





По данным местного портала "Страна.ua", речь идёт о нардепе от "Батьковщины" Андрее Николаенко. 3 ноября около десяти часов утра за рулём Mercedes-Benz GLE он ехал по трассе Киев – Чоп вблизи села Берёзовка и, сильно превысив скорость, сбил 18-летнюю девушку.

Чиновнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлёкшее смерть), за которое ему грозит до восьми лет тюрьмы. В суд передано ходатайство об избрании ему меры пресечения.