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24 августа, 18:38

Отмечали день рождения: Семья из 12 человек погибла в одних "жигулях" под лесовозом

На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях" в результате аварии

В Винницкой области Украины в ДТП погибли сразу 12 членов одной семьи. Как сообщает служба Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла накануне вечером около села Бродецкое.

На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України

По информации ведомства, водитель лесовоза DAF допустил столкновение с ВАЗ-2102. В результате на месте погибли 23-летний водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шесть детей в возрасте от двух до 12 лет. По данным местных СМИ, все погибшие — члены одной семьи. В тот день они праздновали день рождения двухлетнего сына водителя. Чтобы всем вместиться в пятиместный ВАЗ-2102, в его багажник были установлены дополнительные сиденья, там, в частности, и разместились дети.

  • На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
    На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
  • На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
    На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
  • На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
    На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
  • На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
    На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України

На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України

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По факту трагедии возбуждено уголовное дело, следствием назначены все необходимые экспертизы по установлению обстоятельств ДТП. Водитель грузовика задержан и уже помещён в СИЗО.

В Калуге завели дело на водителя "тойоты", сбившего людей на остановке

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Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на федеральной трассе в Ростовской области. В результате аварии погибло восемь человек.

Обложка ©

Telegram / ДСНС України

Наталья Исакова
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