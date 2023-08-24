Отмечали день рождения: Семья из 12 человек погибла в одних "жигулях" под лесовозом
На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях" в результате аварии
В Винницкой области Украины в ДТП погибли сразу 12 членов одной семьи. Как сообщает служба Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла накануне вечером около села Бродецкое.
На Украине 12 членов одной семьи погибли в "жигулях". Видео © Telegram / ДСНС України
По информации ведомства, водитель лесовоза DAF допустил столкновение с ВАЗ-2102. В результате на месте погибли 23-летний водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шесть детей в возрасте от двух до 12 лет. По данным местных СМИ, все погибшие — члены одной семьи. В тот день они праздновали день рождения двухлетнего сына водителя. Чтобы всем вместиться в пятиместный ВАЗ-2102, в его багажник были установлены дополнительные сиденья, там, в частности, и разместились дети.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело, следствием назначены все необходимые экспертизы по установлению обстоятельств ДТП. Водитель грузовика задержан и уже помещён в СИЗО.
Ранее Лайф писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на федеральной трассе в Ростовской области. В результате аварии погибло восемь человек.
Telegram / ДСНС України