Отмечали день рождения: Семья из 12 человек погибла в одних "жигулях" под лесовозом

По информации ведомства, водитель лесовоза DAF допустил столкновение с ВАЗ-2102. В результате на месте погибли 23-летний водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых шесть детей в возрасте от двух до 12 лет. По данным местных СМИ, все погибшие — члены одной семьи. В тот день они праздновали день рождения двухлетнего сына водителя. Чтобы всем вместиться в пятиместный ВАЗ-2102, в его багажник были установлены дополнительные сиденья, там, в частности, и разместились дети.