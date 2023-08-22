В Ростовской области возбудили дело после ДТП, где погибли восемь человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на федеральной трассе в Ростовской области, унёсшего жизни восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Расследование открыто по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц. Столкновение "Лады-Приоры" и ВАЗ-2114 произошло на участке автодороги Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск на территории Волгодонского района. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз.