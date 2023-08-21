Четверо детей и четверо взрослых погибли в жутком лобовом ДТП под Волгодонском

Сегодня около восьми часов вечера в Волгодонском районе Ростовской области произошло страшное ДТП. От лобового столкновения двух автомобилей погибли восемь человек, среди которых были четверо детей. Об этом в личном telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.