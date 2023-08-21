Четверо детей и четверо взрослых погибли в жутком лобовом ДТП под Волгодонском
Четверо взрослых и четверо детей погибли в ДТП в Ростовской области
Сегодня около восьми часов вечера в Волгодонском районе Ростовской области произошло страшное ДТП. От лобового столкновения двух автомобилей погибли восемь человек, среди которых были четверо детей. Об этом в личном telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
ДТП с восемью погибшими в Ростовской области. Видео © t.me / Ростов city NEWS
"Жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших", — написал Голубев.
К месту аварии выехали сотрудники регионального ГИБДД. Следственная группа СК расследует причины трагедии.
А ранее сегодня в турецкой провинции Йозгат 12 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом, ещё 19 пострадали. Водитель не справился с управлением, пересёк встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.
t.me / Ростов city NEWS