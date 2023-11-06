14 трупов и кровавый след: Под Оренбургом внедорожник насмерть сбил табун лошадей
Табун из 14 лошадей погиб после столкновения с Toyota Land Cruiser в Оренбуржье
Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области
В Оренбургской области табун из 14 лошадей погиб в результате столкновения с внедорожником. Об этом сообщает местный портал Урал56.Ру со ссылкой на МВД по региону.
Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области
По его данным, всё произошло у села Тасбулак Новоорского района. 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser въехал в животных на трассе Орск – Шильда – граница. В результате столкновения целый табун погиб. Животные принадлежали жителю Тасбулака.
Водитель внедорожника получил перелом нижней челюсти и множественные травмы лица. Теперь в деле разбираются сотрудники правоохранительных служб, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее Лайф рассказывал, как лось устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Посреди ночи животное выбежало на трассу Нижний Тагил – Нижняя Салда и столкнулось с проезжающим в этот момент авто. На него наехал водитель 1974 года за рулём Lada Granta. Выжил ли от удара лось, неизвестно.