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6 ноября, 13:41

14 трупов и кровавый след: Под Оренбургом внедорожник насмерть сбил табун лошадей

Табун из 14 лошадей погиб после столкновения с Toyota Land Cruiser в Оренбуржье

<p>Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области</p>

Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области

В Оренбургской области табун из 14 лошадей погиб в результате столкновения с внедорожником. Об этом сообщает местный портал Урал56.Ру со ссылкой на МВД по региону.

Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области

Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области

По его данным, всё произошло у села Тасбулак Новоорского района. 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser въехал в животных на трассе Орск – Шильда – граница. В результате столкновения целый табун погиб. Животные принадлежали жителю Тасбулака.

Водитель внедорожника получил перелом нижней челюсти и множественные травмы лица. Теперь в деле разбираются сотрудники правоохранительных служб, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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Николь Вербер
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