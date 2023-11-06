14 трупов и кровавый след: Под Оренбургом внедорожник насмерть сбил табун лошадей

В Оренбургской области табун из 14 лошадей погиб в результате столкновения с внедорожником. Об этом сообщает местный портал Урал56.Ру со ссылкой на МВД по региону.

Последствия столкновения Toyota Land Cruiser с табуном лошадей. Обложка © УМВД России по Оренбургской области

По его данным, всё произошло у села Тасбулак Новоорского района. 39-летний житель Орска за рулём Toyota Land Cruiser въехал в животных на трассе Орск – Шильда – граница. В результате столкновения целый табун погиб. Животные принадлежали жителю Тасбулака.

Водитель внедорожника получил перелом нижней челюсти и множественные травмы лица. Теперь в деле разбираются сотрудники правоохранительных служб, устанавливаются все обстоятельства ДТП.