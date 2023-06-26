Три лошади погибли в ДТП с перевернувшимся КамАЗом в Новосибирской области

ДТП случилось днём 23 июня на десятом километре дороги Н1010. Водитель грузовика, ехавшего от Благодатного в Шилово-Курью, не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась на борт.

"На месте, по предварительной информации, погибли три лошади", — сообщили телеканалу "360" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что управлявший грузовиком мужчина цел.

Лайф рассказывал, что 25 июня произошло ДТП в Омске. Подросток воспользовался тем, что его мать отошла в торговый центр, после чего сел за руль её "мерседеса" и врезался в "хонду", которая выезжала со второстепенной дороги. К счастью, в этой аварии никто не погиб, но обоим участникам потребовалась медицинская помощь.