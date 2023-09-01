Выбежавший посреди ночи на дорогу лось устроил смертельное ДТП на Урале

В Свердловской области водитель погиб после столкновения с лосем на трассе. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД РФ по региону.

По данным ведомства, всё произошло на автодороге Нижний Тагил – Нижняя Салда. На 47-м километре трассы водитель Lada Granta 1974 года рождения совершил серьёзное ДТП, столкнувшись с лосем. В результате аварии мужчина погиб. После ЧП движение на этом участке дороги было организовано по одной полосе. Выжил ли лось, не уточняется.

По факту ДТП проводится проверка. Результаты судебно-медицинской экспертизы покажут, в каком состоянии находился водитель.