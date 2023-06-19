"Это очень серьёзно": Стало известно, что грозит москвичу, сбившему лосей на МКАД
Зоолог Кречмар: Сбившему лосей на МКАД москвичу грозит штраф 160 тысяч рублей
Водителю, сбившему лосей на МКАД, может грозить штраф в размере 160 тысяч рублей. Как рассказал главный редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Кречмар, столкновение с животными — очень серьёзный вопрос, который предугадать заранее невозможно.
По данным сайта kp.ru, дорогу перебегало четыре лося. Один из них погиб сразу же, второй — чуть позже. Ещё двое животных после аварии убежали в лес. Кречмар считает, что водитель на дороге столкнулся с семьёй — мамой и взрослыми детьми.
"Столкновение автомобиля с ним [животным] — это очень серьёзно. Судя по всему, дорогу перебегала семья. Мама и её взрослые дети, рождённые в разные годы. Потому что лосихи рожают только весной — не больше двух лосят, а отец от "семьи" сразу уходит. Лосята подрастают и какое-то время ходят с матерью", — рассказал Кречмар.
Зоолог удивился, что животные бежали со стороны области в пределы МКАД, но допустил растерянность лосей, оказавшихся среди "кучи машин". Он рассказал, что сохатые живут неподалёку и могут в любой момент "ломануться" на кольцевую и это никаким образом не прогнозируется.
Тем временем в прокуратуре поставили на контроль "вопрос возмещения ущерба, причинённого окружающей среде в результате гибели животных". Штраф за двоих погибших особей составляет 160 тысяч рублей. По словам Кречмара, водителя могут обязать заплатить эту сумму, даже учитывая, что он не мог избежать аварии.
Ранее Лайф публиковал видео жуткого смертельного ДТП с лосями на МКАД. Автомобиль KIA совершил наезд на двух из них. Животные погибли на месте.
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