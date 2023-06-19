"Это очень серьёзно": Стало известно, что грозит москвичу, сбившему лосей на МКАД

Водителю, сбившему лосей на МКАД, может грозить штраф в размере 160 тысяч рублей. Как рассказал главный редактор "Русского охотничьего журнала" Михаил Кречмар, столкновение с животными — очень серьёзный вопрос, который предугадать заранее невозможно.

По данным сайта kp.ru, дорогу перебегало четыре лося. Один из них погиб сразу же, второй — чуть позже. Ещё двое животных после аварии убежали в лес. Кречмар считает, что водитель на дороге столкнулся с семьёй — мамой и взрослыми детьми.

"Столкновение автомобиля с ним [животным] — это очень серьёзно. Судя по всему, дорогу перебегала семья. Мама и её взрослые дети, рождённые в разные годы. Потому что лосихи рожают только весной — не больше двух лосят, а отец от "семьи" сразу уходит. Лосята подрастают и какое-то время ходят с матерью", — рассказал Кречмар.

Зоолог удивился, что животные бежали со стороны области в пределы МКАД, но допустил растерянность лосей, оказавшихся среди "кучи машин". Он рассказал, что сохатые живут неподалёку и могут в любой момент "ломануться" на кольцевую и это никаким образом не прогнозируется.

Тем временем в прокуратуре поставили на контроль "вопрос возмещения ущерба, причинённого окружающей среде в результате гибели животных". Штраф за двоих погибших особей составляет 160 тысяч рублей. По словам Кречмара, водителя могут обязать заплатить эту сумму, даже учитывая, что он не мог избежать аварии.