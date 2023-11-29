Убийца двух россиянок в Бодруме ранее ограбил украинского банкира Сергея Дядечко
Сергей Дядечко. Обложка © dyadechko.org
Раскрыты подробности ограбления, провёрнутого подозреваемым в недавнем убийстве двух россиянок в турецком Бодруме Андреем Куслевичем в 2016 году. По данным SHOT, от действий гражданина Литвы пострадал Сергей Дядечко — украинский бизнесмен, экс-владелец банка "Союз" и бывший президент баскетбольного клуба "Монако".
Так, в ночь на 13 августа 2016 года Куслевич, работавший у него телохранителем, похитил из резиденции "Синяя птица" сейф весом 250 килограммов. Внутри находились драгоценности на сумму как минимум два миллиона евро. Пропажу обнаружили лишь 26 августа, следов взлома зафиксировано не было.
Следствие установило, что воры знали — в момент ограбления дома никого не будет: они зашли в дом через парковку и вынесли сейф, который не был дополнительно защищён. Одним из причастных к преступлению оказался Андрей Куслевич, который также был начальником службы безопасности олигарха, поэтому спокойно смог обойти все системы и проникнуть на территорию.
Напомним, вчера стало известно об обнаружении в турецком Бодруме тел двух гражданок России — 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Тревогу забили родственники: они приехали на съёмную виллу убитых и, найдя следы крови, обратились в полицию. По данным следствия, виновником страшного преступления может быть бывший супруг Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич, ранее совершивший вышеназванное ограбление. Тогда его задержали в московском аэропорту Шереметьево и собирались экстрадировать, однако вор смог сбежать и покинуть Россию. После убийства он, предположительно, забрал общего с Ириной сына и покинул Турцию. Генконсульство РФ уже контактирует с правоохранителями.