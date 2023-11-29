Убийца двух россиянок в Бодруме ранее ограбил украинского банкира Сергея Дядечко

Раскрыты подробности ограбления, провёрнутого подозреваемым в недавнем убийстве двух россиянок в турецком Бодруме Андреем Куслевичем в 2016 году. По данным SHOT, от действий гражданина Литвы пострадал Сергей Дядечко — украинский бизнесмен, экс-владелец банка "Союз" и бывший президент баскетбольного клуба "Монако".

Так, в ночь на 13 августа 2016 года Куслевич, работавший у него телохранителем, похитил из резиденции "Синяя птица" сейф весом 250 килограммов. Внутри находились драгоценности на сумму как минимум два миллиона евро. Пропажу обнаружили лишь 26 августа, следов взлома зафиксировано не было.