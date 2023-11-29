Вскрылось криминальное прошлое подозреваемого в расправе над россиянками в Бодруме
Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции находится в розыске за побег
Гражданин Литвы Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери Даяны в турецком Бодруме, находится в розыске за побег из-под ареста (313 УК РФ), пишет SHOT со ссылкой на источник.
Так, в 2017 году Андрея задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в краже редкого бриллианта у олигарха из Монако, у которого тот работал телохранителем. Решением Бабушкинского районного суда столицы он подлежал экстрадиции, однако сбежал из-под стражи: по дороге в СИЗО Куслевич оттолкнул конвоира и скрылся в неизвестном направлении, после чего каким-то образом покинул РФ.
В следующий раз Куслевич "всплыл" уже в Литве, где и женился на Ирине. Через некоторое время они развелись. Та с дочкой Даяной и пятилетним сыном от Андрея уехала сначала в Москву, а потом — в Турцию. Женщина пыталась лишить своего бывшего родительских прав.
Однако Куслевич, видимо, не стал мириться с этим и сам приехал на съёмную виллу экс-супруги. Преступник, ранее проходивший подготовку во Французском легионе, расстрелял россиянок, после чего завернул их тела в простыни и бросил у дороги к бухте Тавшанбурну. Сына он забрал с собой и, по версии правоохранителей, уже покинул Турцию.
Напомним, вчера стало известно об обнаружении в турецком Бодруме тел двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Тревогу забили родственники убитых, которые не могли до них дозвониться. Они приехали на съёмную виллу и, заметив следы крови, обратились в полицию. Оказалось, что россиянок мог убить бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич.