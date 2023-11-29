Вскрылось криминальное прошлое подозреваемого в расправе над россиянками в Бодруме

Гражданин Литвы Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери Даяны в турецком Бодруме, находится в розыске за побег из-под ареста (313 УК РФ), пишет SHOT со ссылкой на источник.

Так, в 2017 году Андрея задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в краже редкого бриллианта у олигарха из Монако, у которого тот работал телохранителем. Решением Бабушкинского районного суда столицы он подлежал экстрадиции, однако сбежал из-под стражи: по дороге в СИЗО Куслевич оттолкнул конвоира и скрылся в неизвестном направлении, после чего каким-то образом покинул РФ.

В следующий раз Куслевич "всплыл" уже в Литве, где и женился на Ирине. Через некоторое время они развелись. Та с дочкой Даяной и пятилетним сыном от Андрея уехала сначала в Москву, а потом — в Турцию. Женщина пыталась лишить своего бывшего родительских прав.