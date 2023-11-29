Стали известны личности россиянок, зверски убитых в турецком Бодруме

Установлены личности матери и дочери, чьи тела были найдены на горном склоне в курортном турецком городе Бодрум. Как сообщает издание Kent TV, ими оказались россиянки: 42-летняя Ирина Д. и 15-летняя Даяна Д.

Склон в городе Бодрум в Турции, где были найдены тела россиянок. Обложка © X / gazetepencere

По данным издания, Ирина вместе с дочерью проживала в Бодруме, где работала риелтором. Несколько дней назад они перестали выходить на связь и родственники забили тревогу. Они написали заявление о пропаже и отправились к дому россиянок в районе Конаджик, где им предстояло увидеть страшную картину.

В доме они нашли следы крови и сразу же заподозрили, что Ирина и Даяна могут быть убиты. Правоохранители, в свою очередь, отследили машину женщины по камерам, благодаря чему и удалось выйти на след пропавших. Спустя время тела матери и дочери нашли завёрнутыми в простыни на обочине дороги горного склона.