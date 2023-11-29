В жестокой расправе над россиянками в Бодруме заподозрили бывшего мужа убитой

В двойном убийстве россиянок Ирины Д. и её несовершеннолетней дочери Даяны в турецком Бодруме подозревают гражданина Литвы Андрея Куслевича, пишет SHOT.

Указывается, что 35-летний Андрей был вторым мужем Ирины, от которой у него есть маленький сын, также проживавший на вилле. Где он на данный момент, неизвестно. Как пишут турецкие СМИ, предполагаемый убийца уже мог покинуть страну с ребёнком.