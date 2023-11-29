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29 ноября, 06:48

В жестокой расправе над россиянками в Бодруме заподозрили бывшего мужа убитой

SHOT: В убийстве двух россиянок в Турции заподозрили гражданина Литвы

<p>Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/59879?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © SHOT

В двойном убийстве россиянок Ирины Д. и её несовершеннолетней дочери Даяны в турецком Бодруме подозревают гражданина Литвы Андрея Куслевича, пишет SHOT.

Указывается, что 35-летний Андрей был вторым мужем Ирины, от которой у него есть маленький сын, также проживавший на вилле. Где он на данный момент, неизвестно. Как пишут турецкие СМИ, предполагаемый убийца уже мог покинуть страну с ребёнком.

Известно, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха из Монако, которого пытался обокрасть: вскрыл сейф, забрал драгоценности, но попался в московском аэропорту. Андрею удалось сбежать из-под стражи, когда его должны были доставить в СИЗО из Бабушкинского районного суда столицы.

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Напомним, тела 42-летней Ирины Д. и 15-летней Даяны Д. нашли полицейские в турецком Бодруме. Они были завёрнуты в простыни и обмотаны верёвкой. Выяснилось, что тревогу забили родственники убитых: они приехали на их виллу, обнаружили следы крови и обратились к правоохранителям.

Матвей Константинов
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