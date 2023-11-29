В жестокой расправе над россиянками в Бодруме заподозрили бывшего мужа убитой
SHOT: В убийстве двух россиянок в Турции заподозрили гражданина Литвы
Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © SHOT
В двойном убийстве россиянок Ирины Д. и её несовершеннолетней дочери Даяны в турецком Бодруме подозревают гражданина Литвы Андрея Куслевича, пишет SHOT.
Указывается, что 35-летний Андрей был вторым мужем Ирины, от которой у него есть маленький сын, также проживавший на вилле. Где он на данный момент, неизвестно. Как пишут турецкие СМИ, предполагаемый убийца уже мог покинуть страну с ребёнком.
Известно, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха из Монако, которого пытался обокрасть: вскрыл сейф, забрал драгоценности, но попался в московском аэропорту. Андрею удалось сбежать из-под стражи, когда его должны были доставить в СИЗО из Бабушкинского районного суда столицы.
Напомним, тела 42-летней Ирины Д. и 15-летней Даяны Д. нашли полицейские в турецком Бодруме. Они были завёрнуты в простыни и обмотаны верёвкой. Выяснилось, что тревогу забили родственники убитых: они приехали на их виллу, обнаружили следы крови и обратились к правоохранителям.