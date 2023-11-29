Генконсульство РФ связалось с полицией из-за зверского убийства русской модели и её дочки в Бодруме

Генконсульство РФ в Анталье проверяет сообщения СМИ об убийстве двух россиянок в Бодруме. Диппредставительство заявило, что находится в контакте с правоохранительными органами Турции и прокомментирует расправу после изучения всей информации.

"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодруме Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации. По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", — говорится в заявлении дипмиссии.