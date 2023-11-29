Генконсульство РФ связалось с полицией из-за зверского убийства русской модели и её дочки в Бодруме
Генконсульство РФ проверяет сообщения СМИ об убийстве двух россиянок в Турции
42-летняя Ирина Д. и её 15-летняя дочь Даяна. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee
Генконсульство РФ в Анталье проверяет сообщения СМИ об убийстве двух россиянок в Бодруме. Диппредставительство заявило, что находится в контакте с правоохранительными органами Турции и прокомментирует расправу после изучения всей информации.
"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодруме Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации. По получении необходимых сведений генконсульством будет представлен дополнительный комментарий по данной ситуации", — говорится в заявлении дипмиссии.
Склон в городе Бодруме в Турции, где были найдены тела россиянок. Обложка © X / gazetepencere
Напомним, вчера стало известно об обнаружении в турецком Бодруме тел двух россиянок — 42-летней модели Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Тревогу забили родственники убитых, которые не могли до них дозвониться. Они приехали на съёмную виллу и, заметив следы крови, обратились в полицию. Оказалось, что россиянок мог убить бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич.