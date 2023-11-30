В Козельске ищут пропавшую 8-летнюю девочку

В Козельске Калужской области ищут пропавшую 8-летнюю девочку. После обеда 29 ноября Злата Липовая вышла из школы, но домой не вернулась. Возбуждено уголовное дело.

Приметы Златы Липовой: рост 132 см, волосы русые, глаза карие, одета в золотистую куртку, чёрную шапку, чёрные брюки, белые сапоги. Любые сведения о возможном местонахождении ребёнка сообщайте по телефонам: в Калуге — 502-659, в Козельске — 2-41-80 либо 123.

Сейчас следователи по особо важным делам и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия, сотрудники полиции и волонтёры поискового отряда "Лиза алерт" занимаются поисками девочки. Прокурор области Константин Жиляков взял на личный контроль расследование дела.