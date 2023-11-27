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27 ноября, 15:22

Завершены поиски 12-летних братьев-близнецов, чьё исчезновение поставило на уши всю Самару

В Самаре нашли 12-летних братьев-близнецов, которые пропали по дороге в школу

<p>Ориентировка на пропавших в Самаре мальчиков. Обложка © <a href="https://static.mvd.ru/upload/site64/document_images/Vnimanie_rozysk_detey!-800x600.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Самарской области</a></p>

Ориентировка на пропавших в Самаре мальчиков. Обложка © ГУ МВД РФ по Самарской области

В Самаре двое 12-летних братьев-близнецов потерялись, когда пошли в школу. К счастью, их уже нашли, а помогла в этом ориентировка в соцсетях.

"Сотрудникам полиции поступила информация о том, что мальчики находятся в автобусе, который движется по одной из улиц областного центра: девушка, которая находилась рядом с ними, увидела пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей", — отметили в региональном главке МВД, добавив, что в отношении детей "противоправные действия не совершались".

Мальчиков уже передали родителям, их жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося, после чего оценят действия родителей и сотрудников школы. Полиция поблагодарила за помощь журналистов, волонтёров регионального отряда "Лиза алерт" и других неравнодушных, кто участвовал в поисках.

Бросивший в Москве автомобиль с жуткой запиской парень найден живым

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Ранее Лайф писал, что тело пропавшего в Ачинске 12-летнего мальчика нашли с ножевым ранением в реке. 16 ноября он вышел из школы после уроков и более не выходил на связь.

Никита Осипов
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