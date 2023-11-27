Завершены поиски 12-летних братьев-близнецов, чьё исчезновение поставило на уши всю Самару

В Самаре двое 12-летних братьев-близнецов потерялись, когда пошли в школу. К счастью, их уже нашли, а помогла в этом ориентировка в соцсетях.

"Сотрудникам полиции поступила информация о том, что мальчики находятся в автобусе, который движется по одной из улиц областного центра: девушка, которая находилась рядом с ними, увидела пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей", — отметили в региональном главке МВД, добавив, что в отношении детей "противоправные действия не совершались".

Мальчиков уже передали родителям, их жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранители разбираются в причинах случившегося, после чего оценят действия родителей и сотрудников школы. Полиция поблагодарила за помощь журналистов, волонтёров регионального отряда "Лиза алерт" и других неравнодушных, кто участвовал в поисках.