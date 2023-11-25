Бросивший в Москве автомобиль с жуткой запиской парень найден живым

Пропавший в московском парке "Лосиный Остров" после ссоры с девушкой 23-летний Иван найден живым и здоровым в Обнинске Калужской области, сообщает телеграм-канал SHOT. Юноша психанул и уехал в другой город, а его разыскивали с собаками и коптером.

Молодой человек, бросивший свой автомобиль с предсмертной запиской около леса, сам вышел на связь с поисковиками и рассказал, где находится. Мотивы его загадочного исчезновения неизвестны. Очевидно, просто хотел, чтобы подруга поволновалась.