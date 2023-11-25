Скелет женщины нашли на чердаке дома в Петербурге

В одном из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге на чердаке обнаружили труп. Полиция проводит расследование.

О страшной находке в полицию сообщила начальница одного из участков жилищно-коммунального сектора на Васильевском острове. Прибывшие по вызову полицейские нашли тело лежащим на чердаке 34-го дома на улице Беринга.

Труп, по предварительной информации телеканала "Санкт-Петербург", принадлежит женщине. На ней были чёрные колготки, синие джинсы, белые носки и жёлтая кофта.