Всплывший труп пропавшего мужчины нашли под речным льдом в Новой Москве

В поселении Марушинское Новой Москвы в реке Алёшинке нашли всплывший труп мужчины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, тело обнаружила подо льдом группа добровольцев. Их вызвала для поисков родственница пропавшего. Доставать мертвеца они планируют своими силами, не обращаясь к спасателям. В скором времени на место прибудет следственная группа для выяснения причин случившегося.

А вчера стало известно о кошмарной трагедии в Псковской области. 34-летняя Дарья Суханова подозревается в убийстве собственных малолетних детей: их бездыханные тела пролежали в кроватях три месяца. Женщина скрывала факт смерти, и всё это время с ней проживала её выжившая пятилетняя дочь, которая спала в одной кровати со своим мёртвым братом. Выяснилось, что горе-мамаша могла заморить голодом малышей.