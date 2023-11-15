ГУ МВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицейскими в соседний район

В пресс-службе столичного главка МВД России опровергли появившуюся информацию о том, что полицейские из района Алтуфьево подкинули труп в соседнее Бибирево для того, чтобы не заниматься соответствующим уголовным делом.

Как пояснили в ведомстве, вечером 11 ноября в полицию поступило сообщение о пьяном мужчине на улице Бибиревской (район Алтуфьево), которого не стала госпитализировать скорая помощь. Он попросил приехавших на место стражей порядка довезти его туда, где он мог бы встретиться со знакомыми. Сотрудники выполнили соответствующую просьбу, а спустя двое суток, 13 ноября, мужчина был найден мёртвым.

"Предварительная причина смерти — переохлаждение", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства.

В ведомстве также добавили, что сотрудники службы собственной безопасности проверяют, насколько правомерно поступили полицейские из столичного района Алтуфьево.