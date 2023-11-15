В Москве полицейские подкинули труп коллегам из соседнего района
В Москве двое полицейских перевезли тело мужчины в соседний район, чтобы с ним разобрались коллеги из другого отдела. О хитрой "рокировке" рассказывает SHOT.
По данным телеграм-канала, вечером 11 ноября младший и старший сержанты прибыли по вызову на Бибиревскую улицу (район Алтуфьево) — местные жители сообщили, что там лежит человек без сознания. Тело 39-летнего мужчины осмотрели, положили в служебное авто и перевезли в соседний район Бибирево, где оставили возле гаражей, а в рапортах написали, что мужчина якобы сам ушёл до приезда сотрудников.
Спустя два дня тело нашли полицейские и по камерам отследили его перемещение. Выяснилось, что труп подбросили коллеги из соседнего района. Теперь хитрых сотрудников проверяют следователи. Возможно, мужчина был ещё жив, когда его положили в служебное авто.
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