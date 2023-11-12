Капитан полиции из Ленска взят под стражу за избиение подполковника до комы

Начальника отдела полиции капитана Романа Севрюгина, который подрался со своими сослуживцами и отправил одного из них в кому, арестовали на два месяца. Такую меру пресечения избрал суд города Ленска в Республике Саха (Якутия). Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, вчера в Сети появились кадры того, как в одном из якутских ресторанов сотрудники МВД устроили драку во время празднования Дня полиции, в результате которой один из участников попал в реанимацию в бессознательном состоянии. 30-летний начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ленскому району Роман Севрюгин набросился на руководителя тылового подразделения. Последнего попытался защитить врио начальника ОМВД по тому же району подполковник Алексей Надточиев, но получил от капитана Севрюгина удар по голове. Сейчас подполковник в коме.