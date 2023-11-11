Камера сняла жестокое избиение мужчины на танцполе бара в Москве
Мужчина госпитализирован с тяжёлыми травмами головы после драки в баре Москвы
В ночь на 11 ноября в московском баре на Сущёвской улице случилась драка, в результате которой один из посетителей заведения получил несколько ударов по голове и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, взявшей дело на контроль.
Драка в московском баре на Сущёвской улице. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"Ночью в баре на Сущёвской улице в ходе конфликта, переросшего в драку, злоумышленник нанёс несколько ударов своему оппоненту по голове. Пострадавший госпитализирован. Его здоровью причинён тяжкий вред", — говорится в публикации ведомства.
Противника пострадавшего в драке обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Прокуратура контролирует уголовный процесс.
Ранее стало известно, что капитан избил до комы подполковника во время празднования Дня полиции в ресторане в Якутии. Конфликт начался с того, что 30-летний начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ленскому району Роман Севрюгин набросился на руководителя тылового подразделения. Последнего попытался защитить врио начальника ОМВД по тому же району Алексей Надточиев, но получил от капитана Севрюгина удар по голове.
t.me / Прокуратура Москвы