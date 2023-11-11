Камера сняла жестокое избиение мужчины на танцполе бара в Москве

В ночь на 11 ноября в московском баре на Сущёвской улице случилась драка, в результате которой один из посетителей заведения получил несколько ударов по голове и попал в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, взявшей дело на контроль.

Драка в московском баре на Сущёвской улице. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Ночью в баре на Сущёвской улице в ходе конфликта, переросшего в драку, злоумышленник нанёс несколько ударов своему оппоненту по голове. Пострадавший госпитализирован. Его здоровью причинён тяжкий вред", — говорится в публикации ведомства.

Противника пострадавшего в драке обвиняют по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Прокуратура контролирует уголовный процесс.