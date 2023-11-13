В Брянске задержали полицейского, который десять лет крышевал ОПГ "Саранские"

В Брянске задержали подполковника полиции в отставке по подозрению в десятилетнем крышевании громкой организованной преступной группировки "Саранские". 51-летний Сергей Щ. помогал бандитам не попасть в тюрьму за ряд преступлений, которые они совершали в основном во второй половине нулевых, сообщает SHOT.

Известно, что в 90-е члены ОПГ, в которую входило около 20 человек, терроризировали Москву и область: промышляли убийствами, вымогательствами, похищениями людей и угонами авто. В середине 2000-х бандиты перебрались в регионы и осели в Брянске, где совершили ряд заказных убийств. На их совести в том числе расправа над депутатом городского совета и гендиректором МУП "Комплекс" Александром Ищенко в 2005 году, который тогда контролировал Центральный рынок.

По версии следователей, некоторые брянские правоохранители разваливали уголовные дела в отношении "Саранских". А когда требовалось кого-то посадить, для этого привлекали невиновных. Сам подполковник Сергей Щ. поступил на службу в 1993 году. В 2012-м он был назначен начальником одного из отделений отдела по раскрытию преступлений против личности брянского уголовного розыска. Через два года ушёл в отставку, после чего ещё на протяжении четырёх лет помогал преступникам уходить от ответственности.

Теперь за тёмные делишки правоохранителю грозит уголовная ответственность и 20 лет колонии, однако вряд ли кто-то на этот раз сможет "отмазать" его самого. Бывший полицейский задержан в качестве подозреваемого по статье "Участие в ОПГ с использованием своего служебного положения".