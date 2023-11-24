Пьянки, голод и побои: Стали известны чудовищные подробности о матери-убийце из-под Пскова

Мать-убийца из Пскова Дарья Суханова могла заморить троих детей голодом. Именно эта версия рассматривается сейчас следствием в качестве основной. Также известно, что она их била. Об этом сообщил SHOT.

Суханова уже ранее была поставлена на учёт в правоохранительных органах в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. При этом у всех её детей были разные отцы. Тем не менее в 2020 году сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прекратили надзор за ней, так как было решено, что она исправилась.

В 2023 году у Дарьи родился пятый ребёнок от нового мужчины. Точную дату рождения она сама вспомнить не может, ведь она даже не регистрировала младенца, о нём не знала даже его бабушка. Никто из детей не посещал садик или школу, за исключением старшего ребёнка, которого забрала к себе мать Дарьи. Сейчас он учится в шестом классе.

Суханова жила на съёмной квартире вместе с новым ухажёром и детьми. Соседи рассказывали, что у них регулярно происходили пьянки и собирались местные наркоманы. При этом Дарья могла не кормить детей и избивать их прямо в присутствии гостей.

С единственным выжившим ребёнком — пятилетней девочкой — сейчас работают врачи. Потом ей будут оказывать психологическую помощь, ведь ей пришлось три месяца прожить в одной квартире с мёртвыми братьями. Скелет одного из них по ночам был от неё на расстоянии вытянутой руки — на втором этаже их общей двухъярусной кровати.