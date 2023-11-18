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18 ноября, 02:55

Десятилетняя дочь убила маму табуреткой в Петербурге

78.ru: В Петербурге десятилетнюю девочку заподозрили в убийстве матери табуретом

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры 58-летнюю женщину убили табуреткой. Как сообщает 78.ru, это сделала её десятилетняя дочь

Если верить соседям, девочка живёт с бабушкой, мать лишь периодически их навещает. Семья характеризуется как неблагополучная, из квартиры часто доносятся крики и ругань.

"Чёрная вдова" из Ленобласти убила очередного мужа 50 ударами топора

"Чёрная вдова" из Ленобласти убила очередного мужа 50 ударами топора

Ранее сообщалось, что житель Татарстана убил 17-летнюю дочь за интимный разговор по телефону. Мужчина толкнул девочку с лестницы, та ударилась головой и потеряла сознание. "Любящий" отец, думая, что она умерла, бросил тело в реку Ик, в итоге несчастная утонула.

Обложка ©

Flickr / M'ric

Лариса Сафронова
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