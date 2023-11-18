Десятилетняя дочь убила маму табуреткой в Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Культуры 58-летнюю женщину убили табуреткой. Как сообщает 78.ru, это сделала её десятилетняя дочь

Если верить соседям, девочка живёт с бабушкой, мать лишь периодически их навещает. Семья характеризуется как неблагополучная, из квартиры часто доносятся крики и ругань.