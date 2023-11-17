"Чёрная вдова" из Ленобласти убила очередного мужа 50 ударами топора

Жительницу из города Волосово осудят за убийство очередного мужа. До этого "чёрная вдова" уже отбывала срок за несколько ножевых у бывшего спутника жизни, однако в этот раз ответит за убийство благоверного, труп которого в августе обнаружили родственники в Волосово. Судмедэксперты насчитали больше полусотни рубленых ран от топора. 51-летнюю Наталью задержали почти сразу после происшествия в соседней деревне.

Там она рассказывала, что мужа убил неизвестный, однако через некоторое время призналась полицейским, что зарубила его сама. Она уточнила, что супруг приревновал её к гостю, с которым у них был двухдневный запой. В ходе застолья муж надавал Наталье пощёчин, а та, в свою очередь, нанесла ему 51 удар топором. Отмечается, что ранее женщина сидела за убийство первого супруга, за которое ей дали всего три года колонии, а потом досрочно освободили, вину признала полностью, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

"Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапного конфликта нанесла своему сожителю 1960 года рождения не менее 51 удара топором по голове и рукам, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Мария Добрынина, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Ленинградской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.