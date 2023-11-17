"Чёрная вдова" из Ленобласти убила очередного мужа 50 ударами топора
Женщина зарубила мужа топором в Ленобласти
Жительницу из города Волосово осудят за убийство очередного мужа. До этого "чёрная вдова" уже отбывала срок за несколько ножевых у бывшего спутника жизни, однако в этот раз ответит за убийство благоверного, труп которого в августе обнаружили родственники в Волосово. Судмедэксперты насчитали больше полусотни рубленых ран от топора. 51-летнюю Наталью задержали почти сразу после происшествия в соседней деревне.
Там она рассказывала, что мужа убил неизвестный, однако через некоторое время призналась полицейским, что зарубила его сама. Она уточнила, что супруг приревновал её к гостю, с которым у них был двухдневный запой. В ходе застолья муж надавал Наталье пощёчин, а та, в свою очередь, нанесла ему 51 удар топором. Отмечается, что ранее женщина сидела за убийство первого супруга, за которое ей дали всего три года колонии, а потом досрочно освободили, вину признала полностью, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".
"Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапного конфликта нанесла своему сожителю 1960 года рождения не менее 51 удара топором по голове и рукам, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказала Мария Добрынина, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Ленинградской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.
Преступник мог быть под наркотиками: Появились подробности зверского убийства матери и дочки на Урале
Ранее в Курской области задержали 41-летнего мужчину, убившего дочь-подростка, мать-инвалида и жену в ходе домашней ссоры. Причиной, по данным журналистов, послужил отказ супруги в интимной близости. Возбуждено уголовное дело.
Shutterstock