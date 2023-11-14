Преступник мог быть под наркотиками: Появились подробности зверского убийства матери и дочки на Урале

Школьник, из-за ревности зарезавший в Екатеринбурге 14-летнюю девушку и её мать, в момент совершения преступления мог быть под наркотиками. Как сообщает SHOT, в ближайшее время 16-летнего Диму обследуют на запрещённые вещества.

В настоящее время с юношей проводят следственные действия на месте преступления. Предварительно, 20 тысяч рублей с карты убитой женщины он снял, чтобы купить очередную дозу наркотиков. По данным телеграм-канала, Диму неоднократно замечали употребляющим гашиш и другие запрещённые вещества. Кстати, подросток, вероятно, также зарезал любимого шпица жертв. Лай собаки соседи не слышали со вчерашнего дня.

Шпиц жертв подростка, которого он, вероятно, тоже зарезал. Фото © Telegram / SHOT