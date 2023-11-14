Преступник мог быть под наркотиками: Появились подробности зверского убийства матери и дочки на Урале
SHOT: Убивший подругу и её мать в Екатеринбурге парень мог быть под наркотиками
16-летний Дима, зарезавший в Екатеринбурге свою девушку и её мать. Обложка © Telegram / SHOT
Школьник, из-за ревности зарезавший в Екатеринбурге 14-летнюю девушку и её мать, в момент совершения преступления мог быть под наркотиками. Как сообщает SHOT, в ближайшее время 16-летнего Диму обследуют на запрещённые вещества.
В настоящее время с юношей проводят следственные действия на месте преступления. Предварительно, 20 тысяч рублей с карты убитой женщины он снял, чтобы купить очередную дозу наркотиков. По данным телеграм-канала, Диму неоднократно замечали употребляющим гашиш и другие запрещённые вещества. Кстати, подросток, вероятно, также зарезал любимого шпица жертв. Лай собаки соседи не слышали со вчерашнего дня.
Шпиц жертв подростка, которого он, вероятно, тоже зарезал. Фото © Telegram / SHOT
Известно, что Дима из неблагополучной семьи, он регулярно прогуливал школу. В соцсетях старшеклассник называл себя крашем и героем фильма "Форсаж" Домиником Торетто. У него на страничке до сих пор стоит следующий статус: "Я тихий, пока меня не трогают, а когда тронут, я буду тихо стоять у могилы того, кто меня тронул".
Сам инцидент произошёл 13 ноября. Лайф писал, что 16-летний школьник зарезал свою девушку, а затем и её мать. Как оказалось, парень приревновал возлюбленную к собственному старшему брату. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый подросток уже задержан. Ему может грозить от десяти лет лишения свободы.