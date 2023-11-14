Россиянин зарезал дочь-подростка, мать и жену из-за отказа супруги заняться сексом
Жителя Курской области задержали за убийство дочери, жены и пожилой матери
Жителя Курской области задержали за убийство в ходе ссоры дочери-подростка, матери-инвалида и жены. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, против 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Трагедия произошла рано утром 13 ноября.
Житель Курской области показал, как зарезал дочку, жену и пожилую мать. Видео © Telegram / СУ СК России по Курской области
"Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту обнаружения в доме, расположенном в хуторе Сеймском Октябрьского района, тел двух женщин 41 года и 62 лет, а также 16-летней девушки", — информирует надзорный орган.
16-летняя школьница, которую зарезал отец. Фото © Telegram / Mash
Как пишет Mash, мужчина решился на безумный шаг после того, как жена, вернувшаяся домой с работы, отказала ему в сексе. По данным телеграм-канала, из-за этого между супругами произошёл конфликт. От шума проснулись 62-летняя парализованная мать мужчины и его 16-летняя дочь — девочка пыталась успокоить отца. Однако тот разозлился, схватил нож, после чего зарезал им родственников. После этого он сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал свою девушку, а затем и её мать. Как оказалось, парень приревновал возлюбленную к собственному старшему брату. Подозреваемый уже задержан. Подростку грозит от десяти лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / СУ СК России по Курской области