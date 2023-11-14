Россиянин зарезал дочь-подростка, мать и жену из-за отказа супруги заняться сексом

Жителя Курской области задержали за убийство в ходе ссоры дочери-подростка, матери-инвалида и жены. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, против 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Трагедия произошла рано утром 13 ноября.

"Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) по факту обнаружения в доме, расположенном в хуторе Сеймском Октябрьского района, тел двух женщин 41 года и 62 лет, а также 16-летней девушки", — информирует надзорный орган.

Как пишет Mash, мужчина решился на безумный шаг после того, как жена, вернувшаяся домой с работы, отказала ему в сексе. По данным телеграм-канала, из-за этого между супругами произошёл конфликт. От шума проснулись 62-летняя парализованная мать мужчины и его 16-летняя дочь — девочка пыталась успокоить отца. Однако тот разозлился, схватил нож, после чего зарезал им родственников. После этого он сам пришёл в полицию и рассказал о случившемся.