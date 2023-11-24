Соскучился и пришёл навестить: Трупы детей матери-убийцы из-под Пскова нашёл их 12-летний брат

Дарья Суханова, которая жила с трупами своих детей, скрывала их гибель, чтобы не терять пособия от государства. Трупы вместе с бабушкой обнаружил 12-летний сын матери-убийцы, который соскучился по маленьким братьям и сестре и захотел прийти в гости.

Тела детей матери-убийцы из-под Пскова обнаружил старший 12-летний сын Видео © SHOT

Три месяца мать-убийца скрывала смерть детей. Она не пускала свою мать в гости, придумывая каждый раз новые аргументы. Однако ходила к ней сама и даже приносила продукты. А младшего сына не показывала ни разу. Сообщается, что Суханова сильно пила во время беременности, а в октябре после родов решила не регистрировать младенца.

На допросе мать-убийца путалась в показаниях, а также заявила, что дети умерли во сне, затем передумала и сказала, что заморила их голодом, так как на еду денег не хватало, рассказал SHOT.

Женщине назначили психиатрическую экспертизу. Следователи также намерены установить личности мужчин, от которых родила Суханова. Выжившую 5-летнюю девочку планирует забрать отец, он уже обратился в органы опеки.