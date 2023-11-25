23-летний парень пропал в Москве после ссоры с девушкой, в его машине нашли жуткую записку
В московском парке "Лосиный Остров" пропал 23-летний парень
В московском парке "Лосиный Остров" после размолвки со своей девушкой пропал 23-летний молодой человек. К его поискам с использованием собак и квадрокоптера приступили волонтёры, сообщает SHOT.
Согласно сведениям телеграм-канала, Иван вчера вечером поссорился с дамой сердца. После этого он отключил телефон и пропал со связи примерно с часу ночи. Сегодня днём около парка "Лосиный Остров" обнаружилась машина, на которой он работал.
"Я в лесу, мёртв, простите", — было сказано в записке, оставленной внутри автомобиля.
Перепуганные родные Ивана обратились за помощью в ПСО "Лиза алерт". Поисковики прочёсывают местность. Родственники не теряют надежды найти молодого человека живым.
А ранее Лайф писал о том, что женщина неделю плутала в чукотской тундре из-за утонувшего снегохода и чудом выжила. Она была в составе группы из пяти человек, которая на двух снегоходах вышла из оленеводческой бригады "Заполярье" в село Нешкан.
Shutterstock