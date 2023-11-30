В Красноярске школьница отпросилась с ночёвкой к подруге, но пропала, так до неё и не дойдя
В Красноярске разыскивают школьницу, которая ушла ночевать к подруге и пропала
Школьница, которая ушла ночевать к подруге и не вернулась домой. Обложка © t.me / МВД МЕДИА
В Красноярске вторые сутки ищут 15-летнюю школьницу, которая ушла с ночёвкой к подруге и не вернулась домой. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".
По данным ведомства, последний раз школьницу видела мама 28 ноября — девочка пришла к ней на работу, чтобы отпроситься в гости. Получив согласие, она ушла к подружке, однако утром перестала выходить на связь. Матери в школе сообщили, что подросток в школе так и не появилась.
Сначала обеспокоенная женщина пыталась найти дочь самостоятельно и выяснила, что у подруги она не ночевала, а спустя сутки обратилась с заявлением в полицию. Теперь поисками ребёнка занимаются сотрудники МВД и волонтёры.
Ранее Лайф рассказывал, как под Красноярском пропали отец и сын, которые пошли на охоту. Они ушли пострелять в Эвенкийском районе ещё 2 ноября, а с 6-го перестали выходить на связь. На их поиски на снегоходах выдвинулись спасатели и каким-то чудом обнаружили их живыми и невредимыми. Они провели в тайге почти три недели.