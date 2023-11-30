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30 ноября, 07:22

В Красноярске школьница отпросилась с ночёвкой к подруге, но пропала, так до неё и не дойдя

В Красноярске разыскивают школьницу, которая ушла ночевать к подруге и пропала

<p>Школьница, которая ушла ночевать к подруге и не вернулась домой. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mediamvd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД МЕДИА </a></p>

Школьница, которая ушла ночевать к подруге и не вернулась домой. Обложка © t.me / МВД МЕДИА

В Красноярске вторые сутки ищут 15-летнюю школьницу, которая ушла с ночёвкой к подруге и не вернулась домой. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

По данным ведомства, последний раз школьницу видела мама 28 ноября — девочка пришла к ней на работу, чтобы отпроситься в гости. Получив согласие, она ушла к подружке, однако утром перестала выходить на связь. Матери в школе сообщили, что подросток в школе так и не появилась.

Сначала обеспокоенная женщина пыталась найти дочь самостоятельно и выяснила, что у подруги она не ночевала, а спустя сутки обратилась с заявлением в полицию. Теперь поисками ребёнка занимаются сотрудники МВД и волонтёры.

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Николь Вербер
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