Отец и сын, которые "пропали" на охоте в тайге, спустя три недели нашлись живыми

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МВД: Под Красноярском нашли живыми отца и сына, пропавших на охоте ещё 6 ноября

29 ноября, 15:23
<p>Под Красноярском нашли живыми отца и сына, пропавших на охоте ещё 6 ноября. Обложка © Shutterstock</p>

Под Красноярском нашли живыми отца и сына, пропавших на охоте ещё 6 ноября. Обложка © Shutterstock

Отец и сын, которые уехали на охоту в Красноярском крае и с 6 ноября не выходили на связь, нашлись живыми и невредимыми. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

45-летний мужчина и его сын-подросток отправились на охоту в Эвенкийском районе ещё 2 ноября. Спустя 4 дня они позвонили родным и сообщили, что находятся в районе реки Ямбукан. С тех пор о судьбе охотников ничего не было известно. На их поиски на снегоходах выдвинулись спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

"Добравшись до охотничьих угодий, полицейские обнаружили, что следы от бурана уходят в сторону следующей избушки по путику. Появилась твёрдая уверенность, что с людьми всё хорошо. Было принято решение проследовать дальше, однако планам помешали суровые погодные условия", — сообщили в пресс-службе МВД.

Тем не менее хорошие новости не заставили себя ждать. По спутниковому телефону полицейские сообщили, что охотник и его 16-летний сын найдены живыми и с ними всё отлично, здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время мальчик и его отец будут дома и воссоединятся с близкими. Оказалось, что они не могли выйти на связь из-за поломки гаджетов.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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