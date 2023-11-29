Отец и сын, которые "пропали" на охоте в тайге, спустя три недели нашлись живыми
МВД: Под Красноярском нашли живыми отца и сына, пропавших на охоте ещё 6 ноября
Под Красноярском нашли живыми отца и сына, пропавших на охоте ещё 6 ноября. Обложка © Shutterstock
Отец и сын, которые уехали на охоту в Красноярском крае и с 6 ноября не выходили на связь, нашлись живыми и невредимыми. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
45-летний мужчина и его сын-подросток отправились на охоту в Эвенкийском районе ещё 2 ноября. Спустя 4 дня они позвонили родным и сообщили, что находятся в районе реки Ямбукан. С тех пор о судьбе охотников ничего не было известно. На их поиски на снегоходах выдвинулись спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
"Добравшись до охотничьих угодий, полицейские обнаружили, что следы от бурана уходят в сторону следующей избушки по путику. Появилась твёрдая уверенность, что с людьми всё хорошо. Было принято решение проследовать дальше, однако планам помешали суровые погодные условия", — сообщили в пресс-службе МВД.
Тем не менее хорошие новости не заставили себя ждать. По спутниковому телефону полицейские сообщили, что охотник и его 16-летний сын найдены живыми и с ними всё отлично, здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время мальчик и его отец будут дома и воссоединятся с близкими. Оказалось, что они не могли выйти на связь из-за поломки гаджетов.
Ранее Лайф рассказывал о заблудившейся россиянке, которая одна провела в лесу 18 дней и чудом осталась жива. А в горах Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад. Всё случилось во время восхождения на вершину горы Казбек на высоте 3100 метров. Как минимум одна из участниц похода получила серьёзные травмы.